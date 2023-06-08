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HABER GİRİŞ
08.06.2023 00:05
, 08.06.2023 00:07
SON GÜNCELLEME
08.06.2023 00:07
Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında şehit olduğunu duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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