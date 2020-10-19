Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Kontrollerde, COVID-19 testi pozitif olup temaslısı oldukları kişiler hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen 2 kişiye, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığı anlatıldı. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi kapsamında adli makamlara suç duyurusunda bulunulduğu vurgulandı.