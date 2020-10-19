İzmir Çamköy Mahallesi Kebir Baba Türbesi mevkisinde sit alanı olan bir zeytin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti.

Şüpheli bir hafif ticari aracın olay yerinden uzaklaştığını tespit eden ekipler, bir süre sonra aracı durdurdu. Araçtaki aramada darbeli matkap, jeneratör, kazma, çapa, balyoz, aydınlatma lambası ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A.'nın ilk ifadesinde, bahçede lahit olduğu duyumu üzerine bölgede kazı yaptığını söylediği belirtildi.