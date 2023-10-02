TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı

Sultanbeyli mevkisinden Ankara istikametine seyir halinde olan B.C. idaresindeki kamyon, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda Ö.A'nın kullandığı tıra arkadan çarptı.
Bu esnada Sakarya yönüne giden Ç.S. idaresindeki 54 BB 205 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, kazaya karışan kamyonla çarpıştı.
Kamyon sürücüsü B.C. araçta sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kamyon sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bölgede trafik iki şeritten sağlanıyor.