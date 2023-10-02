Düzce'de 2 köy referandumla mahalle statüsüne geçirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, köylerin muhtarlarından Aralık 2022'de gelen talep üzerine referandum gerçekleştirildiği belirtildi.

Gölyaka İlçe Seçim Kurulunca yapılan Halk Oylaması sonuçlarına göre, İçmeler'deki 580 seçmenden oylamaya katılan 270'inin "evet", 161'inin "hayır" oyu kullandığı aktarılan açıklamada, Yazlık'taki 266 seçmenden 132'sinin "evet", 80'inin "hayır" yönünde oylama yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, seçim sonucunun olumlu çıktığının tutanaklardan anlaşıldığı anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızdan alınan yazı doğrultusunda, katılımın gerçekleşebilmesi için seçmenlerin yarısının bir fazlasının 'evet' oyu vermesi değil, oylamaya katılanların yarısının bir fazlasının 'evet' oyunun aranması gerektiği bildirilmiştir. Bu doğrultuda, Gölyaka Belediyesi meclis kararıyla İçmeler ve Yazlık mahalle olmuştur."