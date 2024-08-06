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Türkiye
AA 06.08.2024 06:06

TEM Otoyolu'nda kaza: 1'i ağır 3 yaralı

TEM Otoyolu Ankara istikametinde 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda kaza: 1'i ağır 3 yaralı

TEM Otoyolu'nun Levent mevkisi Ankara istikametinde 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 1 yaralıyı çıkararak sağlık personeline teslim etti.

Yol ulaşıma açıldı

Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan 1 kişi ile diğer 2 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri, yolun Ankara istikametini bir süre trafiğe kapattı.

Kazaya karışan araçlar bölgeye gelen çekici yardımıyla kaldırılırken, Karayolları ekipleri de yolda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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İstanbul Trafik Kazası Ankara Polis
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