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Türkiye
AA 05.08.2024 21:47

Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bilecik’te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Bilecik-Bozüyük kara yolunda, Oktay Kaptan idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Ahmet F. D. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Oktay Kaptan ile diğer sürücü Ahmet F. D. ve araçta yolcu olarak bulunan Mükerrem D. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Kaptan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı; kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Bilecik Trafik Kazası
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