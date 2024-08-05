Parçalı Bulutlu 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.08.2024 18:32

Yalova'da ormanlık alanda yangın

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yalova'da ormanlık alanda yangın
[Fotograf: AA]

Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Yangının karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgede olması nedeniyle ekiplerin çalışması güçlükle sürüyor.

Vali Hülya Kaya, gazetecilere, "Bir helikopterle devam eden çalışmalara ikinci helikopter takviye istendi. Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz" dedi.

ETİKETLER
Yalova Yangın Orman Yangını
Sıradaki Haber
Tekirdağ ve Kırklareli'nde fırtına ve dolu etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:07
Tekirdağ ve Kırklareli'nde fırtına ve dolu etkili oldu
17:51
BM: Sosyal medyada ırkçı şiddeti ve nefreti kışkırtan içerikler korkutucu ve kabul edilemez
17:38
BM: Gazze'de gidecek yer kalmadı, güvenli yer yok
17:50
Bakan Fidan: İsrail'in yargılandığı mahkemeye dosyamızı çarşamba günü sunacağız
17:32
Mısır Dışişleri: Ateşkesin temini için gayret ediyoruz
16:39
İngiltere Başbakanı Starmer: Şiddet olayları internet ortamında körükleniyor
Kuruyan Yarışlı Gölü'nü flamingolar da terk etti
Kuruyan Yarışlı Gölü'nü flamingolar da terk etti
FOTO FOKUS
Oruç Reis'in kıskandıran seferi
Oruç Reis'in kıskandıran seferi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ