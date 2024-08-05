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Türkiye
AA 05.08.2024 16:18

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 192 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 192 kişinin yardımına koştu.

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 192 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize girenlerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Cankurtaranlar, sezon boyunca İzmit Körfezi'nde Karamürsel Altınkemer, Ereğli Kumyalı, Darıca sahili, Darıca Bayramoğlu halk plajı ile kadınlar plajı, Kandıra'da Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Miço Koyu ve Cebeci halk plajlarında görev yapıyor.

Ekipler, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta Cebeci'de 58, Kovanağzı'nda 3, Kumcağız'da 43, Miço Kadınlar Plajı'nda 2, Kerpe’de 7, Sarısu’da 5, Seyrek’te 7, Bağırganlı’da 18, Karamürsel’de 5, Ereğli Sahili'nde 3, Darıca'da 9 ve Bayramoğlu’nda 3 olmak üzere toplam 163 kişiyi boğulmaktan kurtardı, 24 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi.

Sakarya'da cankurtaranlar 29 kişiye "can simidi" oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekipleri, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 29 kişiye müdahale etti.

Kentin kuzeyindeki 53 kilometrelik sahil şeridinde görev yapan cankurtaranlar, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde denize girenlerin can güvenliği için çalışıyor.

Toplamda 45 kulede jet ski, ATV, arazi araçları ve 72 personelle hizmet veren cankurtaranlar, geçen hafta dalga ve rip akıntıları nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 29 kişinin yardımına koştu.

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Kocaeli Boğulma
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