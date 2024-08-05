100 yıllık tarım aletleriyle buğday hasadı

Tırpanlarla ekinler biçildi. Daha sonra düvenden geçirildi. Tanelerini sapından ayırmak için de patoza verildi...

Bayburt'un Beşpınar Köyü'ndeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde "Harman Festivali" düzenlendi.

2022'de Avrupa Birliği Kültürel Miras Büyük Ödülü'ne layık görülen müzenin bahçesinde, 100 yıl önceki tarım aletleriyle buğday hasadı yapıldı.

Festivalde, Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş tarım aletleri tanıtıldı. İnteraktif etkinlik, köy sakinlerinden ve ziyaretçilerden tam not aldı.

Festival coşkusu, davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla doruğa ulaştı.

"Amacımız yeni kuşakların öğrenmesini sağlamak"

Müze Kurucusu Kenan Yavuz, "Amacımız bu güzelliği paylaşma duygusunu, birlikte çalışma duygusunu gündeme taşımak. Yeni kuşakların öğrenmelerini sağlamak için 50 yıl, 100 yıl önceki yapıldığı koşullarda bir harman festivali organize ediyoruz" diye konuştu.