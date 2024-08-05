Kötü koku yayılan 2 evin bahçesinden 12 kamyon çöp çıktı

Güneş ve Hüsnü Karakaş mahallelerinde çevreye yayılan kötü koku şikayeti üzerine Kepez Belediyesi ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Her iki mahallede müstakil tek katlı iki evin bahçesinde tonlarca çöp ve atık depolandığını tespit eden ekipler, resmi izinlerin alınmasının ardından iki evde temizlik yaptı. Bahçede biriktirilen giysi, pet şişe, teneke kutu, poşet, kağıt, mobilya gibi atıklar kepçe yardımıyla kamyonlara yüklendi.

İki evden toplam 12 kamyon atık tahliye edildi. Çöpten arındırılan evler ile bahçelerinde temizlik ve ilaçlama yapıldı.