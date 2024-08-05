Az Bulutlu 31.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.08.2024 13:45

Kötü koku yayılan 2 evin bahçesinden 12 kamyon çöp çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde kötü koku yayılan 2 evin bahçesinden 12 kamyon atık çıkarıldı.

Kötü koku yayılan 2 evin bahçesinden 12 kamyon çöp çıktı
[Fotograf: AA]

Güneş ve Hüsnü Karakaş mahallelerinde çevreye yayılan kötü koku şikayeti üzerine Kepez Belediyesi ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Her iki mahallede müstakil tek katlı iki evin bahçesinde tonlarca çöp ve atık depolandığını tespit eden ekipler, resmi izinlerin alınmasının ardından iki evde temizlik yaptı. Bahçede biriktirilen giysi, pet şişe, teneke kutu, poşet, kağıt, mobilya gibi atıklar kepçe yardımıyla kamyonlara yüklendi.

İki evden toplam 12 kamyon atık tahliye edildi. Çöpten arındırılan evler ile bahçelerinde temizlik ve ilaçlama yapıldı.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Otizmli çocuklar mutluluğa kulaç atıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:40
Savunma Sanayii İcra Komitesi yarın toplanacak
14:34
İstanbul ve Trakya için sağanak uyarısı
14:27
Bakan Güler, kuvvet ve birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
14:20
Bakan Yerlikaya: Ülkedeki düzenli göçmen sayısı 4 milyon 437 bin
14:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
13:59
Otizmli çocuklar mutluluğa kulaç atıyor
Depremde atölyesi yıkılan saz ustası, evinin bahçesindeki atölyede üretimini sürdürüyor
Depremde atölyesi yıkılan saz ustası, evinin bahçesindeki atölyede üretimini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Başıboş sokak köpeğinin saldırısından kaçan kadın az kalsın canından oluyordu
Başıboş sokak köpeğinin saldırısından kaçan kadın az kalsın canından oluyordu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ