Az Bulutlu 31.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 05.08.2024 13:45

Otizmli çocuklar mutluluğa kulaç atıyor

Batman'da otizmli çocuklar yüzme kurslarında sosyalleşiyor ve öz güven kazanıyor. Özel çocuklar ilk başta suya girmekten çekinseler de eğlenceli vakit geçirip mutluluğa kulaç atıyor.

Batman'da otizmli çocuklar için ilk kez açılan yüzme kursunda 20 çocuğa yüzme eğitimi veriliyor. Her çocuk ile bir yüzme eğitmeni ilgileniyor.

Sıcak havalarda serinleyen çocuklar sadece yüzme öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda sosyalleşiyor.

Bu sene ilk defa özel çocuklara yönelik bir yüzme kursu açtıklarını belirten Havuz Müdürü Hıdır İçge, "Kursumuzda 12 erkek ve 8 kız çocuğumuz bulunuyor. Çocuklarımız haftanın 2 günü havuza geliyor; 2 gün kızlar, 2 gün erkekler için program yapıyoruz" dedi.

Çocukların, Batman’ın sıcak havasında serinleyip yüzmeyi öğrendiklerini söyleyen İçge, "Ayrıca sosyal becerilerini geliştiriyorlar, bu durum aileler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Bu proje bizim için büyük bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

Yüzme eğitimleri yaz boyunca sürecek

Yüzme Eğitmeni Habib Yılmaz da "Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde yüzme antrenörü olarak görev yapıyorum. ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesinde, yüzme bilmeyen çocuklara yüzme öğretiyoruz. Bu sene otizmli çocuklara bire bir eğitim veriyoruz ve onların gelişimini yakından takip ediyoruz” dedi.

Özel gereksinimli çocuklara yönelik kurs kayıtları 15 Ağustos'a kadar devam edecek. Yüzme eğitimleri yaz tatili boyunca sürecek.

ETİKETLER
Batman
Sıradaki Haber
Elektrik akımı faciasıyla ilgili belediye başkanları hakkında suç duyurusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:40
Savunma Sanayii İcra Komitesi yarın toplanacak
14:34
İstanbul ve Trakya için sağanak uyarısı
14:27
Bakan Güler, kuvvet ve birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
14:20
Bakan Yerlikaya: Ülkedeki düzenli göçmen sayısı 4 milyon 437 bin
14:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
13:59
Kötü koku yayılan 2 evin bahçesinden 12 kamyon çöp çıktı
Depremde atölyesi yıkılan saz ustası, evinin bahçesindeki atölyede üretimini sürdürüyor
Depremde atölyesi yıkılan saz ustası, evinin bahçesindeki atölyede üretimini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Başıboş sokak köpeğinin saldırısından kaçan kadın az kalsın canından oluyordu
Başıboş sokak köpeğinin saldırısından kaçan kadın az kalsın canından oluyordu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ