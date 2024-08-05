Otizmli çocuklar mutluluğa kulaç atıyor

Batman'da otizmli çocuklar için ilk kez açılan yüzme kursunda 20 çocuğa yüzme eğitimi veriliyor. Her çocuk ile bir yüzme eğitmeni ilgileniyor.

Sıcak havalarda serinleyen çocuklar sadece yüzme öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda sosyalleşiyor.

Bu sene ilk defa özel çocuklara yönelik bir yüzme kursu açtıklarını belirten Havuz Müdürü Hıdır İçge, "Kursumuzda 12 erkek ve 8 kız çocuğumuz bulunuyor. Çocuklarımız haftanın 2 günü havuza geliyor; 2 gün kızlar, 2 gün erkekler için program yapıyoruz" dedi.

Çocukların, Batman’ın sıcak havasında serinleyip yüzmeyi öğrendiklerini söyleyen İçge, "Ayrıca sosyal becerilerini geliştiriyorlar, bu durum aileler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Bu proje bizim için büyük bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

Yüzme eğitimleri yaz boyunca sürecek

Yüzme Eğitmeni Habib Yılmaz da "Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde yüzme antrenörü olarak görev yapıyorum. ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesinde, yüzme bilmeyen çocuklara yüzme öğretiyoruz. Bu sene otizmli çocuklara bire bir eğitim veriyoruz ve onların gelişimini yakından takip ediyoruz” dedi.

Özel gereksinimli çocuklara yönelik kurs kayıtları 15 Ağustos'a kadar devam edecek. Yüzme eğitimleri yaz tatili boyunca sürecek.