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Türkiye
AA 05.08.2024 12:17

Elektrik akımı faciasıyla ilgili belediye başkanları hakkında suç duyurusu

İzmir'in Konak ilçesinde elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybetmesine dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Elektrik akımı faciasıyla ilgili belediye başkanları hakkında suç duyurusu
[Arşiv]

Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, olayda 42 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan iddianame düzenlenerek Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiğini hatırlattı.

Olayda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi eski Başkanı Abdül Batur ile İZSU Kanalizasyon Dairesi eski Başkanı olan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da sorumluluklarının ve kusurlarının olduğunu savunan Sarıçiçek, olayda kusur ve ihmaller olduğu gerekçesiyle savcılığa bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Sarıçiçek, "Özge Ceren Deniz'in ölümünde ihmali ve kusuru bulunan tüm suçluların olası kastla adam öldürme suçundan gereken cezayı almaları için davamızın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

İddianamede 22,5 yıla kadar hapis istendi

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalanmıştı. Bu kişilerden 14'ü tutuklanmış, itiraz üzerine 1 kişi tahliye edilmişti.

Olayda 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 42 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İzmir'deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 42 sanık için 22,5 yıla kadar hapis istemi
İzmir'deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 42 sanık için 22,5 yıla kadar hapis istemi

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