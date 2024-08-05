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Türkiye
AA 05.08.2024 23:32

İzmir'de 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme açıklarında ise 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2'si çocuk 25 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Çeşme açıklarında da Sahil Güvenlik Gemisi tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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