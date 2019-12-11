Adıyaman kent merkezinde faaliyet gösteren bir telefoncuya bırakılan telefon, tamir edildiği esnada telefonun bataryası aniden şişerek ısınmaya başladı.

Dumanlar yükseldi, batarya aniden alev aldı

Bataryanın patlayacağını fark eden tamir ustası Ferit Gölgül, eline aldığı kesici aletle bataryanın orta kısmını keserek şişen bataryanın havasını almaya çalıştı. Batarya üzerine atılan kesikle beraber bataryadan aşırı şekilde dumanlar yükselip alev aldı.

Bataryanın üzerini bir bezle örten Gölgül, bataryayı dışarıya atmaya çalıştığı esnada parmakları aşırı ısınmadan dolayı yandı. Gölgül bu defa bataryayı tekmeleyerek dışarıya fırlattı.

Müşterilerin de o esnada bulunduğu işletmede yaşanan panik ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Ferit Gölgül olayı şöyle anlattı:

"Telefon tuş tamiri için geldi, tuşu çalışmıyordu. Cihazı sökmeye başlayınca bataryası ısınma ve şişme yapmaya başladı. Aceleyle bataryayı söktüm ki batarya cihaza zarar vermesin. Bataryayı telefondan çıkardım ama şişmeye devam etti. Buradaki cihazlara zarar vermesin diye yan masaya koydum. Üzerine bez örtüp havasını almaya çalışırken birden alev aldı.

Alev alınca da zaten hemen kenara çekildik üzerimize gelmesin diye. Dükkan içerisi de baya duman olunca bataryayı bir bezle tutup dışarıya götürürken o kadar ısınmıştı ki hem bezi hem de elimi yaktı. Zaten elimden düşünce ayağımla dışarıya attım. Normalde ilk defa yaşadık hani daha önceden batarya şişmesi ve ısınması oluyordu ama böyle patlama, yanma ve duman ilk defa başımıza geldi."

Kaynak: TRT Haber