Türkiye
Hareket halindeki otobüs şoförüne saldırı anı kamerada11 Aralık 2019 Çarşamba 13:41 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 13:58
Malatya'da Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü şoförü direksiyon başında saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Malatya'da kendisini Sivas Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında indirmediğini söyleyen bir yolcu, önce şoförle tartışmaya başladı. Şoförün indirme düğmesine basmadığını söylemesi üzerine yolcu şoföre bağırmaya başladı.
Yolcu bir anda hareket halindeki otobüsün şoförüne saldırdı. Yumruk darbesi alan şoför bir taraftan kendini korurken diğer taraftan otobüsü durdurmaya çalıştı.
Şoför otobüsü durdurduktan sonra şahsı otobüsten indirdi.
Şoförün şikayetçi olması üzerine şahıs gözaltına alındı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: malatya hareket halindeki şoföre saldırı