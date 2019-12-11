Malatya'da kendisini Sivas Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında indirmediğini söyleyen bir yolcu, önce şoförle tartışmaya başladı. Şoförün indirme düğmesine basmadığını söylemesi üzerine yolcu şoföre bağırmaya başladı.

Yolcu bir anda hareket halindeki otobüsün şoförüne saldırdı. Yumruk darbesi alan şoför bir taraftan kendini korurken diğer taraftan otobüsü durdurmaya çalıştı.

Şoför otobüsü durdurduktan sonra şahsı otobüsten indirdi.

Şoförün şikayetçi olması üzerine şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber