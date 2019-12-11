Milli Savunma Bakanlığının Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor.

Bir yandan mayın/EYP arama-tarama faaliyetleri sürerken, diğer yandan da halkın elektrik, su, okul, hastane, yol ve insani yardım malzemesi gibi ihtiyaçları karşılanıyor.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Son olarak Suriyelilerin göz sağlığı için harekat bölgesine mobil hastane gönderildi ve göz sağlığı taraması yapıldı.

Elektrik, su, okul, hastane, yol ve insani yardım malzemesi gibi ihtiyaçları karşılanmaya devam eden Barış Pınarı Bölgesi’ndeki Suriyeli kardeşlerimize, Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde göz sağlığı için tarama hizmetine başlandı.https://t.co/wIBSa5I8TI pic.twitter.com/uxaXlZdGm0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 11 Aralık 2019

Sağlık Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) koordinasyonunda ilk olarak Tel Abyad’a gönderilen mobil göz tarama aracı, göz sağlığı için kapsamlı tarama yaparak ihtiyacı olanlara tedavi hizmeti sağlıyor.

2 gün boyunca Tel Abyad’da gerçekleştirilecek göz taraması hizmeti, cuma gününden itibaren de Rasulayn’da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı