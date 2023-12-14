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Türkiye
İHA 14.12.2023 11:38

Telefon dolandırıcılarına 2 milyon lirasını kaptırmaktan son anda kurtuldu

Konya'da 75 yaşındaki adam, telefonla kendisini arayıp polis olarak tanıtan kişiye 2 milyon 600 bin lirasını kaptırmaktan son anda kurtuldu. Çektiği parayı dolandırıcılara teslim etmeden polisi arayıp durumu anlattı. Şüpheli, ekiplerin devreye girmesinin ardından suçüstü yakalandı.

Telefon dolandırıcılarına 2 milyon lirasını kaptırmaktan son anda kurtuldu

Kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak, dolandırmak istedikleri kişilerin isimlerinin terör örgütlerine karıştığını söyleyip vatandaşlardan para isteyen dolandırıcıların hedefinde bu kez Konya’da yaşayan 75 yaşındaki M.G. vardı.

M.G.’yi arayarak, adına telefon hattı çıkarılarak kredi çekildiğini ve çekilen kredinin terör örgütlerine aktarıldığını söyleyen şüpheli E.Ş, adının para karşılığında temize çıkarılabileceğini söyledi.

Şüpheli E.Ş., telefonda uzun süre konuştuğu M.G. isimli vatandaşı parasını çekmeye ikna etti. Bankada biriken parasını çeken M.G., şüpheliye parasını teslim etmeden önce polisi arayarak durumu anlattı. Polisle görüştükten sonra şüpheliyle buluşmaya giden M.G., parası şüpheliye teslim edeceği sırada devreye Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler girdi.

Suçüstü yakalandı

Parayı teslim almak için hazırlanan şüpheli E.Ş., polisler tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, 75 yaşındaki vatandaşın 2 milyon 600 bin lira değerindeki yaklaşık 85 bin eurosu dolandırıcının eline geçmeden kurtarıldı. Şüpheli E.Ş. gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. 

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