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Türkiye
İHA 14.12.2023 11:44

Sinop'ta bir haftada 18 koyun telef oldu, inceleme başlatıldı

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Kızılcıelma köyünde bir besicinin 1 hafta içinde 18 küçükbaş hayvanı telef oldu. Telef olan hayvanlardan numune olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Sinop'ta bir haftada 18 koyun telef oldu, inceleme başlatıldı

Koyunlarını otlatmaya çıkaran Nurettin Özcan, 2 koyunun hasta olduğunu fark etti. Koyunların otladığı araziye giden Özcan, 4 tane koyununu ölü buldu. Olayın ardından muhtar Alaettin Özcan’ın çağrısı üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, numune almak üzere bölgeye gitti.

Alınan numuneler Samsun’a gönderildi. Ancak, numunelerin incelenmesinden bu yana bir hafta geçmesine rağmen koyunların ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu süreçte ölen koyun sayısı ise 3'ü yavru olmak üzere 18'e yükseldi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise hayvanların ölüm nedeninin henüz belli olmadığını, Samsun'daki laboratuvardan sonuç beklediklerini aktardı.

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