Sinop'ta bir haftada 18 koyun telef oldu, inceleme başlatıldı

Koyunlarını otlatmaya çıkaran Nurettin Özcan, 2 koyunun hasta olduğunu fark etti. Koyunların otladığı araziye giden Özcan, 4 tane koyununu ölü buldu. Olayın ardından muhtar Alaettin Özcan’ın çağrısı üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, numune almak üzere bölgeye gitti.

Alınan numuneler Samsun’a gönderildi. Ancak, numunelerin incelenmesinden bu yana bir hafta geçmesine rağmen koyunların ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu süreçte ölen koyun sayısı ise 3'ü yavru olmak üzere 18'e yükseldi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise hayvanların ölüm nedeninin henüz belli olmadığını, Samsun'daki laboratuvardan sonuç beklediklerini aktardı.