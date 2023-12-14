Korsan taşımacılık yapan minibüs şoförüne 42 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerii dün, Çekmeköy Çavuşbaşı Caddesi üzerindeki trafik denetiminde, şüplendikleri bir minibüsü durdurdu.

Yapılan kontrollerde, ruhsat belgesinin bulunmadığı minibüsün ikiz plaka yöntemiyle korsan taşımacılıkta kullanıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine minibüs şoförü Ş.K., gözaltına alındı. Minibüs ise trafikten men edildi.

Ş.K.'ye, tescil belgesini araçta bulundurmamaktan 370 lira, başka araca tescilli plaka takmaktan 20 bin 302 lira, korsan taşımacılık yapmaktan 20 bin 342 lira, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 951 lira, ve zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamatan 436 lira olmak üzere toplam 42 bin 401 lira para cezası kesildi.

Öte yandan Ş.K. hakkında, resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı.