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Türkiye
AA 14.12.2023 11:03

İstanbul ve Ağrı'da 12 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

İstanbul ve Ağrı'da tefecilere yönelik operasyonda, 12 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve Ağrı'da 12 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, bazı şüphelilerin tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalarda, şüphelilerin, özel okul sahibi M.K.E'ye kendilerinden aldığı 700 bin lira borç için 1 milyon 386 bin liralık senet imzalattıkları, farklı dönemlerde aldığı borçlara karşılık da 1 milyon 500 bin liralık bir senet daha imzalatarak, teminat için araç devri yaptıkları belirlendi.

İstanbul ve Ağrı'da 12 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

Şüphelilerin, ödeme yapmasına rağmen müştekiye senetleri iade etmediği, sahibi olduğu okula giderek burada velilerin çeklerine zorla el koyduğu ve tahsil etmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Zanlıların, müşteki, ailesi ve çalışanları üzerinde baskı kurarak 12 milyon lira değerinde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 223 kullanıma hazır senet yaprağı, 64 kişiye ait 10 milyon 368 bin 100 lira bedelli senet, 950 bin lira değerinde 2 çek, araç rehin sözleşmeleri ve vekaletnameler ele geçirildi.

Şüpheliler, polislerce emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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