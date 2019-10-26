Tel Abyadlı Abov ailesi yaşadığı zulmü TRT Haber'e anlattı26 Ekim 2019 Cumartesi 12:06 - Son Güncelleme 26 Ekim 2019 Cumartesi 13:59
Tel Abyad'ın önde gelen aşiretlerinden Meşhur Aşiretinin önde gelen isimlerinden Hasan El Ömer Abov, terör örgütünün zulmünü anlattı.
Hasan El Ömer Abov, eşi Avaş el Abdallah ile birlikte 2015 yılında, terör örgütü PKK-YPG zulmünden kaçtı, ailesiyle birlikte Türkiye’ ye sığındı.
Abov ailesi yaşadığı zulmü TRT Haber'e anlattı.
Abov, Tel Abyad'ın önemli aşiretlerinden Meşhur aşiretinin önemli bir ismi. Abov ailesi terör örgütlerinin zulmüne yıllarca direndi. Bu mücadelede Ömer Abov'un çocuklarından biri öldü biri de yaralandı. Abov'un eşi'de PKK/YPG'nin zulmünü dün gibi hatırlıyor. En büyük isteği ise vatanına dönebilmek.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde patlayıcıların temizlenmesi faaliyeti devam ediyor. Türkiye'ye sığınan Suriyeliler de gelecek güzel haberleri bekliyor, evlerine dönebilmek için gün sayıyor.
Haber: Fatih Erener
Kamera: Fatih Arslan