Hasan El Ömer Abov, eşi Avaş el Abdallah ile birlikte 2015 yılında, terör örgütü PKK-YPG zulmünden kaçtı, ailesiyle birlikte Türkiye’ ye sığındı.

Abov ailesi yaşadığı zulmü TRT Haber'e anlattı.

Abov, Tel Abyad'ın önemli aşiretlerinden Meşhur aşiretinin önemli bir ismi. Abov ailesi terör örgütlerinin zulmüne yıllarca direndi. Bu mücadelede Ömer Abov'un çocuklarından biri öldü biri de yaralandı. Abov'un eşi'de PKK/YPG'nin zulmünü dün gibi hatırlıyor. En büyük isteği ise vatanına dönebilmek.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde patlayıcıların temizlenmesi faaliyeti devam ediyor. Türkiye'ye sığınan Suriyeliler de gelecek güzel haberleri bekliyor, evlerine dönebilmek için gün sayıyor.

Haber: Fatih Erener

Kamera: Fatih Arslan