Adana merkezli sahte para operasyonu: 18 gözaltı26 Ekim 2019 Cumartesi 10:27 - Son Güncelleme 26 Ekim 2019 Cumartesi 11:24
Adana ve Antalya'da piyasaya sahte para sürdüğü belirtilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı arasında bulunan baba ve oğlu tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerinin, piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen kişilere yönelik 4 gün önce düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Baba-oğul tutuklandı
Şüphelilerden ikisi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 16'sı adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar arasındaki Ahmet K. ile oğlu Bedirhan K. tutuklandı, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürdürülüyor.
Piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan 22 şüpheliye yönelik Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınmış, 90 bin liralık sahte banknot ele geçirilmişti.
Kaynak: AA