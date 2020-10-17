Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
Diyarbakır'da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Bismil-Diyarbakır kara yolunda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tekstil işçilerini taşıyan minibüs refüjdeki direğe çarptı.
Çarpmanın etkisi ile devrilen minibüste 10 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan durumu ağır olan 6'sı Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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