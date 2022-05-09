Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama
Tekirdağ'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Belirlenen adreslere son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, 3 av tüfeği, 3 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin 590 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu
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