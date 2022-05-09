İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belirlenen adreslere son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, 3 av tüfeği, 3 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin 590 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.