Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şampiyonluğu kutlamak isterken boğanın hışmına uğradılar
Artvin’de düzenlenen boğa güreşleri festivalinde kendi kategorisinde birinci olan boğa, horon oynayan vatandaşların arasına dalınca kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Artvin’in merkeze bağlı Sarıbudak köyünde 15. Melo Boğa Güreşleri Festivali düzenlendi.
Güreşlerde büyük orta kategorisinde rakiplerini tek tek yenen ‘Çakıcı’ isimli boğa birinci oldu.
Şampiyon boğanın zaferini kutlamak için arenaya toplanan vatandaşlar boğayı ortalarına alarak horon oynamaya başladı.
Bu durumdan rahatsız olan boğa vatandaşların üzerine koştu.
Paniğe kapılanlar bir anda uzaklaştı. Gülüşmelere neden olan görüntüler sosyal medyaya büyük ilgi gördü.
Etiketler: Artvin
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