Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir aile daha evlat nöbetinde: 287'ye yükseldi
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Oturma eylemindeki aile sayısı 287'ye yükseldi.
HDP binasının önünde 3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti devam ediyor.
Acılı aileler, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocuklarının dönmesini bekliyor.
Diyarbakır Anneleri'nin nöbetine bir aile daha katıldı.
Sadık Kaplan, kardeşi Mehmet için Manisa'dan Diyarbakır'a giderek oturma eylemi başlattı.
Son katılımla, evlat nöbetindeki aile sayısı 287'ye yükseldi. Eylemin başından bu yana 35 aile çocuğuna kavuştu.
Etiketler: Diyarbakır
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