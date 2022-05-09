Kentte huzur ortamı, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla karar alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde 19 Mayıs 2022 günü yapılacak olan kutlamalar, resmi törenler, valilik ve kaymakamlıklarca, düzenlenmesi uygun görülenler ile siyasi parti faaliyetleri hariç olmak üzere, açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik (yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, afiş/pankart asma, konser, şenlik, festival vb), Eskişehir Valiliğinin kararıyla yarından itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır."