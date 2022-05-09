Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs dur ihtarına uymadı, polise çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Van'da "dur" ihtarına uymayan bir minibüs polise çarptı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçtan 32 düzensiz göçmen çıktı, sürücü ve bir zanlı gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erciş istikametinden Van'a giden minibüsü Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'nde durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalışırken yoldaki polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru, ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Polis memurunun sağlık durumu iyi
Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile bir şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın da olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve görevlilerden bilgi aldı.
Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Van Polis Düzensiz Göçmenler
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