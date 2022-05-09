Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erciş istikametinden Van'a giden minibüsü Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'nde durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalışırken yoldaki polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru, ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis memurunun sağlık durumu iyi

Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile bir şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın da olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve görevlilerden bilgi aldı.

Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.