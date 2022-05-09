5 Mayıs'ta Çorum'da 14 yaşındaki Metehan Üresin evinin yakınındaki parktaydı.

Başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Panikle yola atladı. Ancak bir köpek peşini bırakmadı.

Üresin, dengesini kaybederek sert bir şekilde kaldırıma düştü. Ağrı içinde yere yığıldı.

Yoldan geçen bir sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalağı alınan ve böbreğinde yırtık tespit edilen çocuğun tedavisi sürüyor

Metehan, hastaneye kaldırıldı.

Babası Arslan Üresin, oğlunun durumuyla ilgili, "Böbrek ve dalağında yırtılma ve iç kanama tespit edildi. Ameliyat esnasında tamamen parçalanmasından dolayı dalak tamamen alındı" dedi.

Talihsiz çocuk hayati tehlikeyi atlattı. Ancak tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Vali ve belediye başkanından hastane ziyareti

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aileyi ziyaret ederek, baba Arslan Üresin ile bir araya geldi.

Başhekimlikteki görüşmede aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Çiftçi, Metehan'ın doktorlarından sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.