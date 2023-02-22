Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma" operasyonunda 27 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile koordineli 11 ilçede operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, 2 kilo 378 gram uyuşturucu, 104 sentetik hap, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 102 tabanca mermisi, 9 ruhsatsız av tüfeği, 57 av tüfeği fişeği, iklimlendirme düzeneği, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, 150 şeffaf kilitli poşet, 66 bin 900 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Tekirdağ
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