Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Elazığ’da 17 Şubat günü 18.34’te, merkez üssü Yolüstü Köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Elazığ’ın yanı sıra ilçelerden de hissedildi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir yapı hasar almadı.

Depremin ardından fay hattında oluşan kırık, bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.