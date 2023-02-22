Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 09:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Deprem sonrası Elazığ'da oluşan kırık görüntülendi
[Fotograf: DHA]
Elazığ'da 17 Şubat’ta meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından metrelerce uzanan fay hattındaki kırık görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Elazığ’da 17 Şubat günü 18.34’te, merkez üssü Yolüstü Köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Elazığ’ın yanı sıra ilçelerden de hissedildi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir yapı hasar almadı.
Depremin ardından fay hattında oluşan kırık, bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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