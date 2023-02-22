İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçe merkezleri ve köylerdeki tüm okullarda bir gün eğitime ara verildiği ifade edildi.