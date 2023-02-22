Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan ve Ağrı'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ardahan'ın Damal ve Posof ile Ağrı'nın Hamur ilçelerine olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçe merkezleri ve köylerdeki tüm okullarda bir gün eğitime ara verildiği ifade edildi.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu Ardahan Ağrı
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