Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 büyük depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina enkaza dönüştü. İlçe merkezinde yaşayanlar ise ekipler tarafından kurulan çadır kentlere yerleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca 400 kamaralı ve 1056 yataklı gemi, ilçede limana getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da harekete geçerek, 906 yatak kapasiteli Ro-ro gemisiyle anlaşma sağladı.

Gemi, dün akşam saatlerinde İskenderun Limanı'na yanaştırıldı. Geminin yanaşmasından kısa süre sonra Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki 2 deprem daha meydana geldi.

Depremlerde limanda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, 906 yatak kapasiteli gemide afetzedelere barınma hizmeti verileceği belirtildi.