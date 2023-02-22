Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de hafif ticari araç dereye düştü: 2 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 8 metrelik yükseklikten dereye düşen hafif ticari araç içerisindeki 2 kişi hafif yaralandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde D.K. yönetimindeki hafif ticari araç Anadolu Caddesinde seyir halindeyken bariyerlere çarptı.
Araç bariyerleri aşarak yaklaşık 8 metrelik yükseklikten Doğançay Deresi'ne düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan D.K. ve eşi L.K.'nin hafif yaralı olduğu anlaşıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araç vinç yardımıyla dereden çıkartıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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