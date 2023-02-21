Depremden etkilenen çocuklar aileleri ile birlikte çeşitli devlet yurtlarına yerleştirildi.

Ankara Çubuk'ta yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtta kalan çocuklar ve aileleri TRT'nin sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın karakterleri ile bir araya geldi.

Çocuklar aileleri ile birlikte biraz olsun moral bulmak için Rafadan Tayfa'nın ‘Galaktik Tayfa’ maceralarını izledi.

Etkinlik sonunda çocuklara özel olarak hazırlanan hediyeler verildi.