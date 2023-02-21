Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Meteoroloji Çığ Doğu Anadolu Bölgesi
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