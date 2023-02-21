Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 20:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'a trenle gönderilen yüzlerce konteyner ev dronla görüntülendi
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeye tren yoluyla gönderilen yüzlerce konteyner ev dron ile havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından evlerini kaybeden vatandaşların barınma ihtiyacı için yardımlar gelmeye devam ediyor.
Bu kapsamda bölgeye çok sayıda konteyner ev gönderildi.
Gönderilen konteyner evler dron ile havadan görüntülendi.
Etiketler: Deprem Doğal Afet Kahramanmaraş
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