Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da bir otelin çatı katında yangın çıktı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5 katlı otelin çatı katında yangın çıktı. Karasu, Kocaali, Ferizli ve il merkezinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve 112 Acil Servis bölgeye sevk edildi.
Merdivenli araçlarla yapılan yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı.
Soğutma çalışması yapılan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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