Deprem bölgesinde sıcakların bu hafta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 6, en yüksek 14 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 18 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 1, en yüksek 15 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 1, en yüksek 10 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 5, en yüksek 16 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 5, en yüksek 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 5, en yüksek 18 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 16 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 6, en yüksek 18 derece olması bekleniyor.