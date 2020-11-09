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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler takibe aldıkları 2 kişiyi uyuşturucu satarken yakaladı.
Gözaltına alınan S.M. ve B.C. tutuklandı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 10:36
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