Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 8 gözaltı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Saray ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 2 ilçede belirlenen adresler ile bazı şüphelilerin üst aramasında 24 gram sentetik uyuşturucu ve 3 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler F.M, S.G, E.O, H.P, T.Y, E.K, F.M. ve Y.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu
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