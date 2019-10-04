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Tekirdağ'da terör operasyonu: 18 gözaltı04 Ekim 2019 Cuma 18:39 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 19:15
Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen terör operasyonunda 18 sendikacı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası Çorlu Şubesi ile şubeleşme çalışmalarının sürdürüldüğü Çerközköy ilçesinde, sendikanın yönetici ve üyelerine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Sendika binası ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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