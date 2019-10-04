Türkiye
Denizli'de 456 litre etil alkol ele geçirildi04 Ekim 2019 Cuma 18:00 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 18:03
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 456 litre etil alkol ele geçirildi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimine yönelik faaliyetler kapsamında Karahayıt Mahallesi girişinde tespit edilen kamyonu durdurarak arama yaptı.
Aramada, 456 litre etil alkol ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıya, ayrıca Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği uyarınca 44 bin 904 lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: AA
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