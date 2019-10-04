Türkiye
Kars'ta terör operasyonu: 7 gözaltı04 Ekim 2019 Cuma 17:05 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 17:12
Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda köy muhtarlarının da aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.
Aralarında köy muhtarlarının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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