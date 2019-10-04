Türkiye
Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı04 Ekim 2019 Cuma 17:51 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 18:00
Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesindeki metruk bir binada sansasyonel eylem yapmak amacıyla bomba hazırlandığı tespit edildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince metruk binaya düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığındaki 2 örgüt mensubu yakalandı.
Binada yapılan aramada, patlayıcı maddeler ele geçirildi.
Kaynak: AA
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