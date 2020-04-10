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Tekirdağ'da tedbirlere uymayan 25 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayan 25 kişiye 392'şer lira ceza uygulandı.
Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan yoğunluğu yaşanan cadde, meydan ve sokaklarda denetimlerde bulundu.
Ekipler, "sosyal mesafe" kuralına uymadığı belirlenen 25 kişiye 392'şer lira ceza yazdı.
İlçede koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Etiketler: Tekirdağ koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 00:19
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