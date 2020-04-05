Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da şiddetli rüzgar cami minaresine zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir mahalle camisinin minaresinde hasar oluştu.
İlçeye bağlı Ayaspaşa Mahallesi'nde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Mahalledeki Fatih Camisi'nin minaresinin külahı yerinden söküldü ve asılı kaldı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, külahı yerinden alıp onardıktan sonra tekrar asacak.
Tekirdağ'da gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgarın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Son Haberler
- 21:42
- 21:14
- 21:11
- 21:03
- 20:56
Sıradaki Haber
Cezayir'den gelen Türkler yurtlara yerleştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz