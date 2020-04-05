Haber Giriş: Kaynak: AA
Cezayir'den gelen Türkler yurtlara yerleştirildi
[Fotoğraf: AA]
Cezayir'den getirilen 450 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Aydın'ın Söke ve Efeler ilçesindeki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
Uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere bindirilerek güvenlik önlemleri altında Aydın'a ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Maske takan ve sosyal mesafeye uygun şekilde oturan 160 vatandaş Söke Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Meryem Yazıcıoğlu Yurdu'na yerleştirildi.
Yine Cezayir'den gelen 290 kişi ise otobüslerle Efeler ilçesindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'na getirildi.
[Fotoğraf: AA]
Burada özel kıyafetli ekiplerce karşılanan 290 kişinin ateşi ölçüldü ve kayıtları yapıldı.
Etiketler: koronavirüs karantina covid-19 cezayir aydınSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 21:11
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