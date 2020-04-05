Uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere bindirilerek güvenlik önlemleri altında Aydın'a ulaştı

[Fotoğraf: AA]

Maske takan ve sosyal mesafeye uygun şekilde oturan 160 vatandaş Söke Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Meryem Yazıcıoğlu Yurdu'na yerleştirildi.

Yine Cezayir'den gelen 290 kişi ise otobüslerle Efeler ilçesindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'na getirildi.

[Fotoğraf: AA]

Burada özel kıyafetli ekiplerce karşılanan 290 kişinin ateşi ölçüldü ve kayıtları yapıldı.