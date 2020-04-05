Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da 24 bin 368 ailenin destek ödemeleri elden teslim edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da düzenli olarak sosyal yardım alan 24 bin 368 aileye destek ödemeleri ulaştırıldı.
Ankara Valiliği, düzenli sosyal yardım alan hanelere destek ödemelerinin evlerde elden teslimi kapsamında, ödemeleri ulaştırdı.
Valiliğin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine göre, düzenli sosyal yardım alan hanelerin destek ödemelerinin evlerde elden teslimi, ikametlerinde bulunmayanlar dışında Ankara il genelinde 24 bin 368 aileye ulaşılarak gerçekleştirildi."
Etiketler: sosyal yardım ödeme koronavirüs covid-19 ankaraSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 20:56
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